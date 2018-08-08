Antalya'da 8 aylık hamile kadın ve eşi, dehşeti yaşadı. Manavgat'ta İsmail Saygılı (30) ve 8 aylık hamile eşi Elif Demir (26), doğacak bebeklerine hatıra kalsın diye fotoğraf çektirme kararı aldı. Çift, bir fotoğrafçıyla anlaştı. 31 Temmuz'da Alanya'ya giden çift, sahilde fotoğraf çektirmeye başladı. İddialara göre, drone ile yapılan çekimler sırasında sahilin yanındaki muz bahçesinde bulunan O.K., "Burası özel mülküm" diyerek çifte taş attı. Bir süre sonra çekim tamamlandı. Fotoğrafçıların ardından sahilden ayrılmaya çalışan Saygılı ve hamile eşi, O.K. ve Avsallar Muhtarı İbrahim Görgülü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişiyle karşılaştı. Elindeki silahla çifti durduran Görgülü, "Bahçemizin üzerinde drone ile çekim yapamazsınız. O fotoğrafçılar buraya gelecek. O görüntüleri silecek" diye bağırdı. Saygılı'ya da "Kafanı taşa sürterim. Devletin verdiği silahla vururum" diye tehditler yağdırdı. 1 saat alıkonulan çift, Demir'in fenalaşmasının ardından bırakıldı. Çift, olayın ardından jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını açıkladı.
HAMİLE KADIN VE EŞİ, ZORLA ALIKONULDU
Hamile kadını ve eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen Avsalar Muhtarı İbrahim Görgülü, olayın kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi. "Muz bahçesinde fotoğraf çekmişler. Ben onları korudum. Darp edilmelerini önledim" dedi.
HAMİLE KADIN VE EŞİ, ZORLA ALIKONULDU
Hamile kadını ve eşini silahla tehdit ettiği iddia edilen Avsalar Muhtarı İbrahim Görgülü, olayın kendisiyle ilgisi olmadığını söyledi. "Muz bahçesinde fotoğraf çekmişler. Ben onları korudum. Darp edilmelerini önledim" dedi.
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