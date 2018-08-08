Çiftlerde uykuları kaçıran problem olan horlama, daha çok erkeklerde görülüyor. Basite alınmaması gereken bu durum, insan sağlığını tehdit ediyor. Kulak, Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, "Kilo verme, sigarayı bırakma, egzersiz ve yüksek yastıkla yatma horlamayı önler. Ama burun tıkanıklığı ya da yumuşak damakdil kökünden kaynaklanan bir sorun varsa bunu mutlaka ayrı olarak ele almak ve tedavi etmek gerekir. Uyku Apnesi uykuda soluk durması demektir. 60 yaş sonrasında erkeklerde daha sk görülür. Kısa boylu, şişman-göbekli, kısa boyunlu erkekler risk altındadır. Büyük dil, uzun küçük dil, küçük ve geride çene yapısı, büyük bademcik, burun etleri de bu hastalığa zemin hazırlar" diyor.
Fazla kilo horlatıyor
Kısa boylu, kısa boyunlu, şişman ve göbekli erkeklerde horlama şikayetleri daha çok görülüyor.
Etiketler: Uyku Apnesi , Horlama
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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