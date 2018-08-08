Enerji Bakanı Dönmez A Haber'de soruları yanıtladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber'de Murat Akgün'ün konuğu oldu. Dönmez, canlı yayında enerjide atılacak adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi.
ABD'NİN İRAN YAPTIRIMI
Bakan Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." dedi. Dönmez, ABD'nin kararı için "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz." dedi.
AKDENİZ'DE DOĞALGAZ ARAMASI
Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak." dedi.
NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ
Nükleer santral projeleriyle ilgili konuşan Dönmez, "Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projemiz Trakya'da. Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız." ifadelerini kullandı.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Dönmez, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanması konusunda bir gecikme öngörülmediğini belirterek, Enerji Verimliliği ve tasaruffuyla ilgili bazı tasarruflarla yüzde 40 az ödenebileceğini söyledi.
ENERJİ SANTRALLERİ
Enerjideki yatırımlarla ilgili konuşan Dönmez, "Konya Karapınar'da dünyanın en büyük güneş üretim santralini inşaa edeceğiz. Sadece santral değil, kullanılacak ekipmanlar da Türkiye'de üretilecek. Fabrika yaptırımlarımız da var. Biz bir taraftan yerli kaynaklara yöneliyoruz, hem de yerli teknolojinin üretilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'de büyük bir pazar var. Deniz üzerinde rüzgar santralleri kuracağız." dedi.
ABD'NİN İRAN YAPTIRIMI
Bakan Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." dedi. Dönmez, ABD'nin kararı için "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz." dedi.
AKDENİZ'DE DOĞALGAZ ARAMASI
Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak." dedi.
NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ
Nükleer santral projeleriyle ilgili konuşan Dönmez, "Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projemiz Trakya'da. Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız." ifadelerini kullandı.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Dönmez, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin tamamlanması konusunda bir gecikme öngörülmediğini belirterek, Enerji Verimliliği ve tasaruffuyla ilgili bazı tasarruflarla yüzde 40 az ödenebileceğini söyledi.
ENERJİ SANTRALLERİ
Enerjideki yatırımlarla ilgili konuşan Dönmez, "Konya Karapınar'da dünyanın en büyük güneş üretim santralini inşaa edeceğiz. Sadece santral değil, kullanılacak ekipmanlar da Türkiye'de üretilecek. Fabrika yaptırımlarımız da var. Biz bir taraftan yerli kaynaklara yöneliyoruz, hem de yerli teknolojinin üretilmesini amaçlıyoruz. Türkiye'de büyük bir pazar var. Deniz üzerinde rüzgar santralleri kuracağız." dedi.
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