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Dayan Malkoçoğlu

Dayan Malkoçoğlu
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu 'dan iyi haber geldi.Doktoru Serpil Özsezin, "Durumu iyiye gidiyor. Rahat konuşabiliyor, kahvaltısını yapıyor. 2-3 güne kadar normal servese almaya çalışıyoruz" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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