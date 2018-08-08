Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakıma alınan usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan iyi haber geldi.Doktoru Serpil Özsezin, "Durumu iyiye gidiyor. Rahat konuşabiliyor, kahvaltısını yapıyor. 2-3 güne kadar normal servese almaya çalışıyoruz" dedi.
Dayan Malkoçoğlu
Etiketler: Cüneyt Arkın
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.