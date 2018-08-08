Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör doktor Cavit Bircan'ın büyük desteğiyle kurulan ADÜ Solid Organ Nakli kliniği 6 aylık süreçte 11 böbrek nakli 6 karaciğer nakli olmak üzere toplam 17 başarılı nakil yaptı. Organ nakli müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdem Barış Cartı ilk yılın ortalarında ulaştıkları bu rakamdan ve yüz güldürücü sonuçlardan memnun olduğunu söyledi. İlk yıl hedeflerine kısa sürede ulaştıklarını, güçlü, özverili ve enerji dolu bir ekiple çalıştıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Cartı, "Uzun vadedeki hedefimiz, kamuda en çok nakil yapan ilk 3 merkezden biri olmak. Kliniğimizin ADÜ'ye kurulmasının mimarı olan sayın rektörümüz Cavit Bircan hocamızla sürekli temas içindeyiz. Biricik ilimiz Aydın'ımıza ve çevre illere bu hizmeti genişleterek sunmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.
Büyük başarı
Etiketler: Adnan Menderes Üniversitesi , organ nakli , Cavit Bircan , ADÜ
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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