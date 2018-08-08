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Büyük başarı

Büyük başarı
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Profesör doktor 'ın büyük desteğiyle kurulan Solid kliniği 6 aylık süreçte 11 böbrek nakli 6 karaciğer nakli olmak üzere toplam 17 başarılı nakil yaptı. Organ nakli müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdem Barış Cartı ilk yılın ortalarında ulaştıkları bu rakamdan ve yüz güldürücü sonuçlardan memnun olduğunu söyledi. İlk yıl hedeflerine kısa sürede ulaştıklarını, güçlü, özverili ve enerji dolu bir ekiple çalıştıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Cartı, "Uzun vadedeki hedefimiz, kamuda en çok nakil yapan ilk 3 merkezden biri olmak. Kliniğimizin ADÜ'ye kurulmasının mimarı olan sayın rektörümüz Cavit Bircan hocamızla sürekli temas içindeyiz. Biricik ilimiz Aydın'ımıza ve çevre illere bu hizmeti genişleterek sunmak için gece gündüz çalışacağız" dedi.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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