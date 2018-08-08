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Adrese teslim

Adrese teslim
İstanbul polisi, Cumartesi gecesi düğmeye bastı. Bakırköy'de bir otele baskın yaptı. uyruklu sekiz şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Dimitar Zhelyazkov'un, Bulgaristan'ın en büyük suç örgütü elebaşısı olduğu ortaya çıktı. ile aranan Zhelyazkov tutuklandı. Çete üyesi sevgilisi Ilina S. ve 1'i kadın yedi çete üyesi dün 'ndan Bulgar Polisi'ne teslim edildi. Zhelyazkov'un da ilerleyen dönemde iade edileceği belirtildi.



Emir SOMER
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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