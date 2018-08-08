Adrese teslim

İstanbul polisi, Cumartesi gecesi düğmeye bastı. Bakırköy'de bir otele baskın yaptı. Bulgaristan uyruklu sekiz şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Dimitar Zhelyazkov'un, Bulgaristan'ın en büyük suç örgütü elebaşısı olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Bülten ile aranan Zhelyazkov tutuklandı. Çete üyesi sevgilisi Ilina S. ve 1'i kadın yedi çete üyesi dün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgar Polisi'ne teslim edildi. Zhelyazkov'un da ilerleyen dönemde iade edileceği belirtildi.
Emir SOMER
Emir SOMER
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