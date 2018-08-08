Antalya'da karaciğer yetmezliği ile dünyaya gelen 2.8 kilogram ağırlığındaki 6 aylık Gülsüm Sare için nakil şarttı. Küçük kız, babası Mesut Yağcı'dan alınan 100 gramlık karaciğer nakliyle hayata bağlandı. Küçük Sare, Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli yapılan hasta olarak adını literatüre yazdı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Sare'nin dünya literatüründe karaciğer nakli yapılan en küçük bebeklerden biri olduğunu vurguladı.
100 gramlık mucize
Etiketler: Antalya , Türkiye , karaciğer nakli , Gülsüm Sare
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.