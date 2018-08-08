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100 gramlık mucize

100 gramlık mucize
Antalya'da karaciğer yetmezliği ile dünyaya gelen 2.8 kilogram ağırlığındaki 6 aylık Gülsüm Sare için nakil şarttı. Küçük kız, babası Mesut Yağcı'dan alınan 100 gramlık yle hayata bağlandı. Küçük Sare, 'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli yapılan hasta olarak adını literatüre yazdı. Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Sare'nin dünya literatüründe karaciğer nakli yapılan en küçük bebeklerden biri olduğunu vurguladı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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