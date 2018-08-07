Yol Durumu
  1. Derede acı son
  2. Candan hareket

Ümran seferber oldu

Ümran seferber oldu
Bursa Mudanya'da Murat Gende (28) dün arkadaşları ile denize girdi. Boğulma tehlikesi geçirdi, yardım istedi. Bu sırada yakında yüzmekte olan Ümran Topal (25), sesleri duyup tehlikedeki gence ulaştı. Saçlarından yakalayıp sahile çıkardı. Gende hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Topal, "İnsanların bağırmalarını duyunca bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini anladım. Hemen yanlarına geldim. Su yüzünde yatan ve batmakta olan genci saçından çekerek kurtarmaya çalıştım. Hareketsiz olduğunu görünce 'Öldü' diye bağırmaya başladım" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar