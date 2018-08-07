Bursa Mudanya'da Murat Gende (28) dün arkadaşları ile denize girdi. Boğulma tehlikesi geçirdi, yardım istedi. Bu sırada yakında yüzmekte olan Ümran Topal (25), sesleri duyup tehlikedeki gence ulaştı. Saçlarından yakalayıp sahile çıkardı. Gende hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi. Topal, "İnsanların bağırmalarını duyunca bir kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini anladım. Hemen yanlarına geldim. Su yüzünde yatan ve batmakta olan genci saçından çekerek kurtarmaya çalıştım. Hareketsiz olduğunu görünce 'Öldü' diye bağırmaya başladım" dedi.
Ümran seferber oldu
Etiketler: Bursa
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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