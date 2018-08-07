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Uçurdu!

’da kontrolden çıkan aşırı süratli minibüs, yaşlı adama çarptı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Uçurdu!
Minibüsün çarptığı adam ölümden döndü. Korkunç dün Küçükçekmece'de meydana geldi. Evinden çıkan Rıfat Çiftçi (64), markete gitmek üzere yürümeye başladı. Aşırı süratli minibüs bir anda kontrolden çıktı. Hızını alamayarak Çiftçi'ye çarptı. Havalanarak taklalar atan yaşlı adam yere düşerek yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Çevredekiler panik halde koşarak olay yerine gitti. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı. Kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yoldan yürüyen yaşlı adam, aracın sesini duyarak arkasına bakıyor. Saniyeler sonra ise minibüs yaşlı adama çarparak kaldırıma dalıyor.

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