Süs değiller

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde bir köpek üst geçide ait merdivenin altına sığındı. Bölge halkı, Golden cinsi köpeğe duyarsız kalmadı. Sabah saatlerinde fark edilen köpeğin hiçbir yere ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı. Köpeğe su ve yiyecek veren Gülten Uşaklı, talihsiz hayvanın kaybolmuş ya da terk edilmiş olabileceğini açıkladı. "Buradan uzaklaşmıyor. Bir kaç veterineri aradım ama hiçbir yer cevap vermedi. Ondan sonra bir arkadaşımızın annesi hayvan haklarında görevliymiş. Hala bir haber yok" açıklamasını yaptı.