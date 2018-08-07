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lerin % 46’sı sofraya ulaşamıyor

Sebzelerin % 46’sı sofraya ulaşamıyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin çöpe gittiğini belirterek, "Bu rakam, 2.5 milyardan fazla insanı doyurmaya yetecek kadar çok. Dünyada üretilen -meyvenin yüzde 46'sı sofraya ulaşmıyor" dedi. Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi raporuna göre, ABD'de her yıl üretilen gıdanın yüzde 40'ının, meyve ve sebzenin yüzde 52'sinin çöpe atıldığını anlatan Bayraktar, "Diğer gelişmiş ülkelerin de ABD'den farkı yok. Ülkemizde de çok büyük var. Üretilen meyve ve sebzenin en az yüzde 25-30'u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor" ifadesini kullandı.
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