Yüksek kolesterol ve obezite, safra kesesi rahatsızlıklarına zemin hazırlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, safra kesesi rahatsızlıklarıyla ilgili uyarıyor. "Kadınlarda, daha sık görülür. Safra kesesindeki taşlar zamanla kanalı tıkayıp sarılık yapabilir. Safra kesesi kanserine neden olabilir" bilgisini veriyor. 40-50 yaş üzerindeki kişilerde görülen bu hastalığın 30 dakikalık bir ameliyat ile sonlandırıldığını belirtiyor.
Kolesterol safrayı vuruyor
Etiketler: safra , kolesterol
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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