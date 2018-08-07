VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen
Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Geçen ay hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden
tatilciler akın etti.
İşin doğusu
Mehmetçik ant içti. İçeride ve dışarıda terörün kökünü kazımaya başladı. Terörden temizlenen yurdumun toprakları ise daha önce hiç görmediği manzaralarla karşılaştı. Mardin, Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Muş, Tunceli gibi şehirlerde bir anda birçok doğa harikası turizme kazandırıldı. Bölge halkı ise yıllardır silahların gölgesinde gitmeye çekindikleri nehir ve göl kenarlarında tatilin tadını çıkarmaya başladı.
VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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