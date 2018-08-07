İşin doğusu

VAN Gölü kenarında bulunan, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen

Mollakasım Halk Plajı, tatilcilerin akınına uğradı. Geçen ay hizmete açılmasının ardından plaja, yurdun birçok bölgesinden

tatilciler akın etti.