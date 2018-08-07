İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuzhan Tükenmez'in (21), iyi bir oyuncu olmak için Adana'dan geldiği, çeşitli dizilerde oynadığı, ayrıca bir dönercide çalıştığı ortaya çıktı. Polis, kaza sonrası yaptığı araştırmada, ilginç bulgulara ulaştı. Şişli'de hızla gelen "Audi" marka bir araç, Tükenmaz'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Aracın altında 40 metre sürüklenen Tükenmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı kullanan ve kadın olduğu belirtilen şoför ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, beyaz olduğu tahmin edilen "Audi" marka aracı tespit etti. Kaza anını net gören bir kamera görüntüsü henüz elde edilemedi. Tükenmez'in cenazesi, Mersin'e gönderildi. Acı heberi alan gencin yakınlarını sinir krizi geçirdi.
Hayalleri erken bitti
Etiketler: İstanbul , Adana , kaza , Oğuzhan Tükenmez
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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