İngiltere'nin başkenti Londra'dan 2016'da yola çıkan Serkan Vural, (33), Avrupa'yı geze geze Türkiye'ye geldi. Vural, Bodrum'da tanıştığı genç bir kızla nişanlanıp, Haziran 2017'de karavanla Fethiye'ye geçti. Vural ve nişanlısı, karavanı Babataşı Mahallesi'ne sabitledi. Şubat 2018'de Vural uçakla İngiltere'ye gitti. Fethiye'de kalan nişanlısı ise 24 Temmuz'da karavanın çalındığını fark etti. Karavanın çalındığını öğrenir öğrenmez Fethiye'ye dönen Vural, karavanın bulunması için polise gitti. Karavanını kendisi için evden farksız olduğunu söyleyen Vural, "Karavanımı bulmadan İngiltere'ye dönmem" dedi.
Evini yürüttüler!
Londra’dan yola çıkıp karavanıyla Fethiye’ye giden Serkan Vural, soygun şoku yaşadı. Karavanı hırsızlar tarafından çalındı. Yürüyen evini bulmadan İngiltere’ye dönmeyeceğini açıkladı
Etiketler: Serkan Vural , İngiltere , Londra , Bodrum , Türkiye
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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