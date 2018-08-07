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Evini yürüttüler!

’dan yola çıkıp karavanıyla Fethiye’ye giden , soygun şoku yaşadı. Karavanı hırsızlar tarafından çalındı. Yürüyen evini bulmadan ’ye dönmeyeceğini açıkladı

Evini yürüttüler!
İngiltere'nin başkenti 'dan 2016'da yola çıkan Serkan Vural, (33), Avrupa'yı geze geze 'ye geldi. Vural, 'da tanıştığı genç bir kızla nişanlanıp, Haziran 2017'de karavanla Fethiye'ye geçti. Vural ve nişanlısı, karavanı Babataşı Mahallesi'ne sabitledi. Şubat 2018'de Vural uçakla 'ye gitti. Fethiye'de kalan nişanlısı ise 24 Temmuz'da karavanın çalındığını fark etti. Karavanın çalındığını öğrenir öğrenmez Fethiye'ye dönen Vural, karavanın bulunması için polise gitti. Karavanını kendisi için evden farksız olduğunu söyleyen Vural, "Karavanımı bulmadan İngiltere'ye dönmem" dedi.

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