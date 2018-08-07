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dişli çıktı!

Dondurma dişli çıktı!
Yaz aylarında serinleten yiyecek ve içeceklerin tüketimindeki artış, i olumsuz etkiliyor. Dişlerde oluşan 'kamaşma' hissi, hassasiyeti gösteriyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, bu hassasiyetin dişlerin altındaki dentin tabakasının zarar görmesiyle oluştuğunu belirtiyor. Diş eti çekilmesi, dişlerin sert fırçalanması, diş iltihapları, kırık ve çürükler, bu duruma neden oluyor. Kökdemir, "Asitli içecekler, renkli meyve suları gibi içecekler, ağızdaki pH ve şeker dengesini değiştirir. Bunları tükettikten hemen sonra pH değeri normal olan su ile ağzı çalkalayıp 30 dakika geçtikten sonra da fırçalayarak dişlerimizi koruyabilirsiniz" uyarısında bulunuyor.
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