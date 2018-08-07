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Çare kayısı

Ağızları tatlandıran kayısı, den koruyor. Sinirleri yatıştırıyor. Cinsel hayatta güç veriyor...

Çare kayısı
Yaz meyvesi kayısı bol miktarda A vitamini ve potasyum içeriyor. ve beynin daha düzenli çalışmasını ve daha az yorulmasını da sağlıyor. Kabızlığı bitiriyor. Aşk hayatında da çiftlerin imdadına yetişiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor.

Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Karaciğeri iyileştirir.
Kansızlığı önler.
Gözlere kuvvet verir.
Kabızlığı bitirir.
Kemik hastalıklarından korur.
Diyabeti önler.
Cilt bozukluklarını düzeltir.
Kalp kasları ve sinirlerinin iyi çalışmasını sağlar.
den korur.
Stresi azaltır
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