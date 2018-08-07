Çare kayısı

Yaz meyvesi kayısıbol miktarda A vitaminive potasyum içeriyor.Kasların ve beynin dahadüzenli çalışmasını vedaha az yorulmasını dasağlıyor.Kabızlığıbitiriyor. Aşkhayatındada çiftlerinimdadınayetişiyor. Cinselgücü ve isteğiartırıyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Karaciğeriiyileştirir. Kansızlığı önler. Gözlere kuvvet verir. Kabızlığı bitirir. Kemikhastalıklarından korur. Diyabetiönler. Ciltbozukluklarınıdüzeltir. Kalp kaslarıve sinirlerinin iyiçalışmasını sağlar. Kanserdenkorur. Stresi azaltır
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