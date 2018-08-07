Karnında bez unutulan kadın hukuk savaşını kazandı. Ankara'da 38 yaşındaki Sibel Kol, 3 yıl önce sezaryenle doğum yaptı. Ağrıları bir türlü dinmedi. Başka bir hastaneye gittiğinde büyük şok yaşadı. Karnında 2 kilo gazlı bez unutulduğu ortaya çıktı. Neye uğradığını şaşıran kadın BİMER dahil birçok platforma başvurdu. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü hastane ve doktor hakkında soruşturma başlattı. Hastane ve doktorun suçlu olduğu tespit edildi. Karnında gazlı bezle 3 yıl yaşayan ve hayatı alt üst olan Sibel Kol'un eşi Erhan Kol, adalete sonuna kadar güvendiklerini ve bu konuyu sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.
Bez artık!
Ankara’da bir hastanede 3 yıl önce sezaryen ile doğum yapan kadının karnında 2 kilo bez unutuldu. Hastane ve doktor suçlu bulundu
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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