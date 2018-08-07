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Baş sı kadınları etkiler

Kadınlar doğru söylüyor! Yapılan araştırmaya göre baş sı, kadınlarda erkeklere oranla 4 kat fazla görülüyor...

Baş ağrısı kadınları etkiler
Günlük hayatta sıkça karşılaşılan şikayet olan baş ağrısı, can sıkıyor. Noroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, hemen herkesin yaşamının bir döneminde baş sı şikayeti yaşadığını belirtiyor. Kadınlarda nın erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görüldüğünü söylüyor. "Baş ağrılı bir hasta doktora geliyorsa bu hastanın tanısı konmadan evine gönderilmemesi gerekir. Hastanın yakınması, anlattıkları tanıda önem taşır" bilgisi veriyor. Kadınlarda görülme sıklığı 4 kat artan migren ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özmenoğlu, şöyle devam ediyor: "Migren sadece bir baş ağrısı değildir. Tüm vücut sistemini ilgilendiren bazı bozukluklar beraberinde vardır. Örneğin bulantı, kusma gibi. Migren öncesi her hastada değişken olan davranış değişikleri, iştah artışı veya azalımı, tatlı yeme isteği belirtileri görülür. Migren tedavisinde iki türlü tedavi seçeneği vardır. Birincisi, hastanın ağrısı kesmeye yönelik tedavilerdir. Diğer ise koruyucu tedavi seçenekleridir. Tedaviler, şiddetini ve sıklığını azaltmaya yöneliktir. Yüzde 80'i tedavi edebilebilir."
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