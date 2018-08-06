Tehlikeli poz

Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nden gelen haberler, tüyler ürpertti. Geçen Haziran'da 7 aylık hamile Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek can verdi. Korkunç olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin, hamile kadının öldüğü yerde fotoğraf çektirmek istediği öğrenildi. Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarına çıkan yerli ve yabancı turistler, tehlikeye aldırış etmeden uçurumun kenarında poz vermeye devam etti.
Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düştüğünü hatırlatan Karaburun, insanların "Kadın nereden düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirdiğini söyledi.
Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, vadinin manzarasını izlemek, fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyen kişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Hamile bir kadının öz çekim yaparken kayalıklardan düştüğünü hatırlatan Karaburun, insanların "Kadın nereden düşmüş?" diye merak ederek düştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğraf çektirdiğini söyledi.
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