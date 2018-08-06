Tehlikeli poz

Fethiye'deki'nden gelen haberler, tüyler ürpertti.Geçen Haziran'da 7 aylık hamileKelebekler Vadisi'nde fotoğrafçektirirken kayalıklardan düşerek canverdi. Korkunç olayın ardından yerli veyabancı turistlerin, hamile kadının öldüğüyerde fotoğraf çektirmek istediği öğrenildi.Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarına çıkan yerlive yabancı turistler, tehlikeye aldırış etmedenuçurumun kenarında poz vermeye devametti.vadinin manzarasını izlemek,fotoğraf ya da öz çekim yapmak isteyenkişilerin kayalıklara çıktığını söyledi. Hamilebir kadının öz çekim yaparken kayalıklardandüştüğünü hatırlatan Karaburun, insanların"Kadın nereden düşmüş?" diye merak ederekdüştüğü noktaya indiğini ve orada fotoğrafçektirdiğini söyledi.