Aksaray'da, tatilden dönen Berat Çavuşoğlu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atarak devrildi. Sürücü Çavuşoğlu ile araçtaki eşi Gamze, oğlu Uğur (1) ve annesi Emine Çavuşoğlu (63) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Gamze Çavuşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tatil dönüsü facia
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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