Yol Durumu
  1. Dinamit sonu oldu
  2. Canavar Tır

Tatil dönüsü facia

Tatil dönüsü facia
Aksaray'da, tatilden dönen Berat Çavuşoğlu'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Taklalar atarak devrildi. Sürücü Çavuşoğlu ile araçtaki eşi Gamze, oğlu Uğur (1) ve annesi Emine Çavuşoğlu (63) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Gamze Çavuşoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar