Sağlığımızı çaldılar

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ömer Bender, tıp dünyasına adını yazdı. Bender, meme kanseri hastaları için kolları sıvadı. 6 yıl önce meme başı akıntısının tanısında ultrason, mamografi ve MR'a göre daha net sonuç veren "Duktoskopi" adını verdiği bir cihaz yaptı. Geliştirdiği bu cihazı, şimdiye kadar 1500 hastada kullandı. Türkiye'de ilk olan bu cihaz sayesinde hiçbir şekilde teşhisi konulamayan erken evre meme kanserini saptadı. Cihaz sayesinde aynı zamanda memeyi almadan tümörü çıkarmayı başardı. Ancak hırsızlar, doktoru hedef alınca hayat kurtaran tıbbı alet de çalındı.
HIRSIZLARA SESLENDİ
Olay, önceki akşam Başakşehir'de yaşandı. Prof. Dr. Bender'e ait otomobile, bir başka araç çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemeye çalıştı. Tam bu sırada iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Bender, polisi aradı. Ekipler, otomobili Esenyurt'ta kadar kovaladı ancak hırsızlar yakalanamadı. Çalınan araçta uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği tıbbi alet ve hastalarını kayıt altına aldığı bilgisayarı da vardı. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bender, hırsızlara çağrı yaptı: "Pazartesi (bugün) iki hastamla randevum var. Türkiye'de tek olan cihazı bana ulaştırmalarını arzu ediyorum."
HIRSIZLARA SESLENDİ
Olay, önceki akşam Başakşehir'de yaşandı. Prof. Dr. Bender'e ait otomobile, bir başka araç çarptı. Doktor, otomobilden inerek hasar olup olmadığını incelemeye çalıştı. Tam bu sırada iki kişi lüks otomobili alıp kaçtı. Bender, polisi aradı. Ekipler, otomobili Esenyurt'ta kadar kovaladı ancak hırsızlar yakalanamadı. Çalınan araçta uzman cerrahın 6 yıl önce geliştirdiği tıbbi alet ve hastalarını kayıt altına aldığı bilgisayarı da vardı. Cihazın araçtan daha önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bender, hırsızlara çağrı yaptı: "Pazartesi (bugün) iki hastamla randevum var. Türkiye'de tek olan cihazı bana ulaştırmalarını arzu ediyorum."
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