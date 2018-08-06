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  2. Sağlığımızı çaldılar

''dans

Rizedans
Farklı mimarisiyle ünlü , yine şaşırtmadı! Fıkra gibi skandallar ortaya çıktı. 'de 2 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağış, sele yol açtı. Dereler taştı, evler sular altında kaldı. Afetin ardından dere yataklarının üzerine ve kenarlarına inşa edilen yapılar göze çarptı. Faciaya "Hodri meydan" diyen binalar tartışma başlattı. Afetin sembolü ise Kömürcüler Köyü'nde derenin dibine yapılan 8 katlı kaçak binaydı. Ancak skandal bununla sınırlı kalmadı. Aynı bölgede bir apartmanın çatısının üzerine 2 kat çıkıldığı saptandı. Bunun gibi çevredeki çoğu binanın gelişigüzel yükseltilip genişletildiği dikkatlerden kaçmadı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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