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Koyun can derdinde

Koyun can derdinde
Elbistan'da sahibinin ismi öğrenilemeyen koyun sürüsü, yolunu kaybetti. Elbistan Devlet Hastanesi bahçesine girdi. Çevredeki yeşillik ve otları, midelerine indirdi. Bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti. Sürünün hastaneyi işgal ettiğini gören çoban bölgeye geldi. Hayvanları tahliye etti. Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum geldi: Hayvan deyip geçmeyin, onların da tedaviye ihtiyacı var...
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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