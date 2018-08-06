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Kanyonda kabus

Kanyonda kabus
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonu'na giren 2'si sağlık çalışanı 4 kişi kayboldu. Telsiz iletişini kuran 4 kişilik ekip, kaybolduklarını belirtmeleri üzerine ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Kayıp 4 kişi, saatler sonra kurtarıldı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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