Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında Valla Kanyonu'na giren 2'si sağlık çalışanı 4 kişi kayboldu. Telsiz iletişini kuran 4 kişilik ekip, kaybolduklarını belirtmeleri üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Kayıp 4 kişi, saatler sonra kurtarıldı.
Kanyonda kabus
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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