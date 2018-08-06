Kafa uçmuş!

Rusya'da paranoyak yolcu, uçağın kalkmasına izin vermedi. Soçi'den Moskova'ya hareket edecek olan uçağa binen bir yolcu, "Uçak ortadan kırılacak" diye bağırınca uçaktaki herkes panikledi. Görevliler duruma müdahale etti. Kendisini uçaktan indirmeye çalışan görevlilere direnen kadın, "Sizi temin ediyorum kimse uçamayacak, uçak kırılacak" diye bağırmaya devam etti.
Kabin görevlileri ve pilot, yolcuları sakinleştirmek için anons yaparak uçağın güvenli olduğunu söyledi. 1.5 saat süren mücadelenin ardından kadın görevlilerce uçaktan indirildi. Kadının psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Soçi'den kalkış yapan uçak, 1.5 saat sonra güvenli bir şekilde Moskova'ya indi.
Kabin görevlileri ve pilot, yolcuları sakinleştirmek için anons yaparak uçağın güvenli olduğunu söyledi. 1.5 saat süren mücadelenin ardından kadın görevlilerce uçaktan indirildi. Kadının psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Soçi'den kalkış yapan uçak, 1.5 saat sonra güvenli bir şekilde Moskova'ya indi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.