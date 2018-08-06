Muğla Dalaman'da Mehmet Dilik, dinamitle balık avlamak istedi. Dilik'in elinde bulunan dinamit lokumu bir anlık dalgınlık sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilik'in cenazesi Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dinamit sonu oldu
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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