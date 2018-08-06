Dinamit sonu oldu

Muğla Dalaman'da Mehmet Dilik, dinamitle balık avlamak istedi. Dilik'in elinde bulunan dinamit lokumu bir anlık dalgınlık sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilik'in cenazesi Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.