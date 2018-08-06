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Canavar Tır

Canavar Tır
Trafikte terör estiren tır sürücüsü, iki gencin ölümüne neden oldu. dün 'da meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsin'in (26) kullandığı TIR, kırmızı ışıkta geçti. Kerem Paşalı (21) ve Çağrı Bingöl'ün (19) motosikletlerine çarptı. Paşalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bingöl ile Mehmet Arı (20) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bingöl, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye giden gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. İsin ise gözaltına alındı.




Kerem Paşalı ile Çağrı Bingöl, trafik canavarının kurbanı oldu. Aynı kaderi paylaşan gençlerin yakınları yasa boğuldu.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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