Denizli'de izine çıkan Astsubay Murat Çolpan, dün kayınpederine ait tarlada yonca hasadı yaptı. Bu sırada yıldırım düştü. Çolpan, yaşamını yitirdi. Cenazesi, tarlada çalışan köylüler tarafından bulundu. Talihsiz adamın ölümü sevenlerini üzdü. Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Karabük'te yaşanmıştı. Savcı İbrahim Yıldız, yıldırım düşmesi sonucu öldü.
Astsubay yıldırım kurbanı!
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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