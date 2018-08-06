Çin'in Heilongjiang bölgesinde korkunç bir olay gerçekleşti. Asfalt yol, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde bir anda çöktü. 2 araç, çökmenin ardından metrelerce aşağı düştü. Yetkililer, olayın altyapı yetersizliği ve aşırı sıcaktan dolayı yaşanmış olabileceğini bildirdi. Araçlarda bulunan 3 kişi sıyrık almadan kazayı atlatırken, 8 metrekarelik alanda meydana gelen çökme ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Araçlar yerin dibine girdi
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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