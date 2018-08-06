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Ah Mehmet’im!

’da , otomobilin içerisinde ölü bulundu. Acılı yakınları yasa boğuldu

Ah Mehmet’im!
Genç adam şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi sinir krizi geçirdi. Olay dün Üsküdar'da meydana geldi. Temizlik işçileri, otomobilin içinde hareketsiz yatan birini gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin 25 yaşındaki Mehmet Sait Ep'e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ep'in uyuşturucu kullanması sonucu öldüğü ileri sürüldü. Cenaze, otopsi için Kurumu'na gönderildi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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