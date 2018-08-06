Genç adam şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ailesi sinir krizi geçirdi. Olay dün İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Temizlik işçileri, otomobilin içinde hareketsiz yatan birini gördü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cesedin 25 yaşındaki Mehmet Sait Ep'e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alan gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ep'in uyuşturucu kullanması sonucu öldüğü ileri sürüldü. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ah Mehmet’im!
İstanbul’da Mehmet Sait Ep, otomobilin içerisinde ölü bulundu. Acılı yakınları yasa boğuldu
Etiketler: Mehmet Sait Ep , İstanbul , adli tıp
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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