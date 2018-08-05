Yıldırım cenazesi

Yıldırım kurbanı savcı eğer yaşasaydı bugün düğünü olacaktı. Üzücü olay önceki gün Karabük'te yaşandı. Savcı İbrahim Yıldız (27), tarlada yağmura yakalandı. Yakınlarıyla birlikte ceviz ağacının altında beklediği sırada yıldırım kurbanı oldu. Talihsiz savcının eşi Emel Yıldız, cenazede "Beni nasıl bıraktın gittin" diyerek gözyaşı döktü. Savcı Yıldız eğer hayatta olsaydı bugün düğünü vardı. İbrahim Yıldız için köyünde dün mevlit okutuldu. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı mevlitte dualar edildi. Yıldız'ın amcası Hüseyin Yıldız, "Çok çalışkan, köyünü seven bir kişiydi. Çok acılıyız, burada düğün mevlidimiz olacaktı. Nasip böyleymiş" dedi.
ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY
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