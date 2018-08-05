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Fıkra gibi

Fıkra gibi
Hırsızlar bu kez 400 kiloluk dana çaldı! Bir otomobilin arka koltuğuna sığdırdıkları hayvan ile polise yakalandı! polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Talihsiz hayvan, iş makinesi ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Ekipler, hayvan hırsızlarını yakalamak için düğmeye bastı. Akıllarda ise 400 kiloluk dananın, araca nasıl sığdığı kaldı...

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