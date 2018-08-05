Hırsızlar bu kez 400 kiloluk dana çaldı! Bir otomobilin arka koltuğuna sığdırdıkları hayvan ile polise yakalandı! İzmir Karşıyaka polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Talihsiz hayvan, iş makinesi ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Ekipler, hayvan hırsızlarını yakalamak için düğmeye bastı. Akıllarda ise 400 kiloluk dananın, araca nasıl sığdığı kaldı...
Fıkra gibi
Etiketler: İzmir Karşıyaka , İzmir
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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