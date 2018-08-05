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Fenomen Panter

’da fuhuştan tutuklanan ‘’nin instagram fenomeni olduğu ortaya çıktı...

Fenomen Panter
Fuhuştan gözaltına alınan genç kadın instagram fenomeni çıktı. Takipçileri şaşırdı. 'da polisi, Ayşe B.'nin (24), fuhuş yaptığını belirledi. 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin gecelik 3 bin lira istediği öğrenildi. Polis tarafından yakanan genç kadın tutuklandı. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla İnstagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. ''nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.

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