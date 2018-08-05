Fuhuştan gözaltına alınan genç kadın instagram fenomeni çıktı. Takipçileri şaşırdı. Adana'da polisi, Ayşe B.'nin (24), fuhuş yaptığını belirledi. 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin gecelik 3 bin lira istediği öğrenildi. Polis tarafından yakanan genç kadın tutuklandı. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla İnstagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı. 'Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu.
Fenomen Panter
Adana’da fuhuştan tutuklanan ‘Pembe Panter Ayşe’nin instagram fenomeni olduğu ortaya çıktı...
Etiketler: Pembe Panter Ayşe , Adana
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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