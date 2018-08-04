Tıp dedik!

İstanbul'da yaşayan bilgisayar mühendisi Ümitcan Altuğ, geçtiğimiz yıl Kasım ayında rahatsızlandı. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Muayenenin ardından Dr. Erdoğan A., "Bilgisayar karşısında uzun oturmaya bağlı boyun tutulması" diyerek Altuğ'u eve yolladı. Ancak 1 saat sonra rahatsızlanan ve yoğun bakıma alının genç adam kurtarılamadı. Genç mühendisin organları 7 kişiyi hayata bağladı. Ailesi de hastaneye 520 bin liralık tazminat davası açtı. Ancak hastanenin avukatı, "Baş ağrısının hastaneden ayrıldıktan sonra meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Yine hastanede kanama bulgusuna rastlanılmamıştır. Hastanın vefatıyla hastanede yapılan tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı yoktur" savunmasını yaptı.
ALi OKTAY
ALi OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.