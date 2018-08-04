Tıp dedik!

yaşayan bilgisayar mühendisi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında rahatsızlandı. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Muayenenin ardından Dr. Erdoğan A.,diyerek Altuğ'u eve yolladı. Ancak 1 saat sonra rahatsızlanan ve yoğun bakıma alının genç adam kurtarılamadı. Genç mühendisin organları 7 kişiyi hayata bağladı. Ailesi de hastaneyeaçtı. Ancak hastanenin avukatı, "Baş ağrısınınkuvvetle muhtemeldir. Yine hastanede kanama bulgusuna rastlanılmamıştır. Hastanın vefatıylaarasında illiyet bağı yoktur" savunmasını yaptı.ALi OKTAY