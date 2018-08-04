Mucize bebek

Mucize gibi olay, Gaziantep İslahiye'de meydana geldi. Safiye ve Hasan Tiken çifti geçtiğimiz yıl 4'üncü bebeklerinin kontrolü için doktora gitti. Burada yapılan muayenede, bebeklerinin kalbinin durduğu ve ölü doğacağı söylendi. Durumu kabullenemeyen Tiken çifti, 2 hastaneye daha gitti. Ancak oradan da gelen cevap ümitsizdi. Büyük üzüntü yaşayan Safiye Tiken, bu sırada rahatsızlandı ve Gaziantep Üniversitesi'ne sevk edildi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bebekten dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine hemen ameliyat edildi. Operasyonun ardından hemşire baba Hasan Tiken'e 'Bebeğinizi alabilirsiniz' dedi. Öldü sandığı bebeğinin yaşadığını öğrenen baba, sevinç gözyaşları ile oğlunu görmeye gitti. O anları şöyle dile getirdi: "Ağlasam mı, gülsem mi ne yapacağımı şaşırdım. Allah'ıma şükrettim hem eşim kurtuldu hem de evladım..."
'MEZARI BİLE BELLİYDİ'
TIKEN çifti, çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Baba Tiken "Mezarı bile belliydi. 1 kilo 30 gram doğan minik bir bebek, ne yapacağımı şaşırdım ancak ağlıyorum" dedi. Eşinin 4 yıldır tiroit kanseri ile mücadele ettiğine değinen Tiken, "Evde çocukların yemeklerini ve temizliğini kendim yapıyorum. İşsizim" diyerek yardım istedi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Bebekten dolayı zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerine hemen ameliyat edildi. Operasyonun ardından hemşire baba Hasan Tiken'e 'Bebeğinizi alabilirsiniz' dedi. Öldü sandığı bebeğinin yaşadığını öğrenen baba, sevinç gözyaşları ile oğlunu görmeye gitti. O anları şöyle dile getirdi: "Ağlasam mı, gülsem mi ne yapacağımı şaşırdım. Allah'ıma şükrettim hem eşim kurtuldu hem de evladım..."
'MEZARI BİLE BELLİYDİ'
TIKEN çifti, çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Baba Tiken "Mezarı bile belliydi. 1 kilo 30 gram doğan minik bir bebek, ne yapacağımı şaşırdım ancak ağlıyorum" dedi. Eşinin 4 yıldır tiroit kanseri ile mücadele ettiğine değinen Tiken, "Evde çocukların yemeklerini ve temizliğini kendim yapıyorum. İşsizim" diyerek yardım istedi.
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