Denizde yüzen kadın ölümle burun buruna geldi. Olay dün Muğla Marmaris'te yaşandı. Aysun Acar, denize girdi, yüzmeye başladı. Bu sırada üzerinden hız teknesi geçti, ciddi şekilde yaralandı. Üzerine doğru gelen tekneden kaçamayan Acar'ın omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluştu. Talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar, "İskele olmadığı halde tekne 3 veya 4 haftadır duruyordu. Herkes zaten plajdaydı, çok açılmamıştım. Tekne çok hızlıydı, beni görmedi, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtulamadım. Daha da kötü olabilirdi. Gereksiz tekneleri kaldırsınlar" dedi.
Marmariz
Marmaris’te hız teknesi, denizde yüzen Aysun Acar’ın üzerinden geçti. Kadının vücudunda derin izler kaldı
Etiketler: Muğla , Aysun Acar , Marmaris
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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