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"Kocama baktın" deyip kadına saldırdı

’nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği kadını darp etti.

Olay, 'nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Bursa'yı ziyarete gelen başka bir kadından para istedi. Kadın, kadının para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı.

TURİST POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi. Turist kadının 'polis yok mu' diye bağırması üzerine saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 10:24
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