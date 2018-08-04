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İy'' bekliyor

İyilik bekliyor
Antalya'da 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, 4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayeti ile gittiği hastanede yüksek riskli ALL hastası olduğunu öğrendiği günden beri hayatını hastane koridorlarında geçiriyor. bulunamaması nedeniyle kemoterapi tedavisi 4 yıl süren çocuğun hastalığı nüksetti. Özcan, hayata tutunabilmesi için gerekli iliği dört gözle bekliyor.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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