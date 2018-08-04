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Emniyet kemeri!

Osman G. elinde bıçakla balkona çıkıp, 4. kattan aşağı sarktı. Kendisini boşluğa bırakacağı anda polisler tarafından kemerinden yakalandı

Emniyet kemeri!
Antalya Manavgat'ta 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Osman G. (34), dün öğleden sonra balkona çıktı. Elindeki bıçağı sallayıp, "İntihar edeceğim" diye bağırdı. İhbar üzerine polis ve itfaiye, kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekibi, balkonun altına güvenlik çadırı açarken, polis de Osman G.'yi dan vazgeçirmeye çalıştı. Daireye giren polislere küfreden Osman G., balkon korkuluklarını aşarak, kendisini aşağı sarkıttı. Osman G., kendisini bıraktığı sırada, polis memuru tarafından belindeki kemerden yakalandı. Kurtarılan Osman G., hastaneye kaldırıldı.



Kurtarılan Osman G.'nin şizofren olduğu ve eşinden ayrıldığı öğrenildi.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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