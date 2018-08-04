'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı Coşkun Göğen'in (73) bir süredir kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen (36), dün İstanbul'da yaşamını yitirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yöneticilik yapan Dünya Göğen'in cenazesi, bugün Antalya'da toprağa verilecek. Coşkun Göğen'in, Uzay ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.
'Dünya'sı karardı
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı , İstanbul , Antalya , Coşkun Göğen , uzay , Dünya Göğen
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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