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'Dünya'sı karardı

Dünyası karardı
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı 'in (73) bir süredir kanser tedavisi gören kızı Dünya Göğen (36), dün 'da yaşamını yitirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yöneticilik yapan 'in cenazesi, bugün 'da toprağa verilecek. Coşkun Göğen'in, ve Güneş adlı iki kızı daha bulunuyor.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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