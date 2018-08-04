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Damat Altınoluk!

Damat , düğün hediyesini garantiye aldı! Törene katılamayacak misafirler için bir hazırladı. Böylece davetlilerin online olarak takı takmasını sağladı

Damat Altınoluk!
Denizli'de yaşayan bir damat, "altın önlemi" alarak herkesi şaşırttı. Ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), Sehernur Çağlayan ile nişanlandı. Çift, 31 Ağustos'ta yapılacak düğünleri için hazırlıklara başladı. Damat, düğün öncesi nişanlısı adına 'seherindugunuvar.com' adlı hazırladı. Bu sitede düğün yeri ve zamanını vurguladı. Damadın hazırladığı sitede güncel altın fiyatları da yer aldı. Altınoluk, düğüne katılamayacak ve takı sırası beklemek istemeyen davetlileri de unutmadı. İşini sağlama almak isteyen damat Altınoluk, internet sitesinde, "online ödeme" adı altında bir bölüm hazırladı. Bu bölüme giren davetlilerin, kredi kartından istedikleri miktarı yatırıp takı takmalarını sağladı. Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan , "Siteye giden davetliler için online ödeme, en yakın kuyumcuların adresi ve son altın fiyatlarını bulundurduk" ifadelerini kullandı.



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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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