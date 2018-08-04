Günlük hayatta yaşanan ufak unutkanlıklar, 'Alzheimer mı oldum?' paniğine neden oluyor. Uzman Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, her unutkanlığın bunama belirtisi olmadığını belirtiyor. "Depresyon, kronik stres, sağlıksız beslenme, B12 gibi vitaminlerin eksikliği ve uykusuzluk gibi faktörler, beyin sağlığını olumsuz etkiler. Yaşam biçimini düzenlemek hafızayı kuvvetlendirir" bilgisi veriyor. Alzheimer'dan korunmak ve sağlıklı bir beyne sahip olmak için şu besinleri öneriyor: "Fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, böğürtlen, yaban mersini, beynin sağlığı için çok gereklidir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre düzenli çay ve kahve tüketmek de Alzheimer'dan korur."
Böğürtlenle unutma
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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