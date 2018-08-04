Trabzon'da Fatma B. (14), ortadan kayboldu. Telaşlanan ailesi aramaya çıktı. Ortaokul öğrencisi küçük kız, boş bir evde iple tavana asılı bulundu. İpi kesip Fatma B.'yi indiren yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Fatma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. B.'nin, 2016 yılında, Muğla'da ilkokulda öğrenim görürken, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G.'nin tacizine uğradıklarını belirterek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Küçük kızın psikolojik destek aldığı öğrenildi.
Ah be Fatma
Trabzon’da ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B., boş bir evde kendini astı. Yakınları yıkıldı
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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