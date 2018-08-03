Antalya'da, 6.5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybeden Özge Yıldırım (5), babasının 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Özge'nin dramı, manşetlere taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle Özge'ye protez bacak takıldı. Küçük kız, protezle yürüme sorununu aştı. 'Anne' ve 'baba' dışında 5 yıldır başka kelime söyleyemeyen Özge, dil okuluna yazdırıldı. Küçük kız, konuşabilmek için eğitimlere başladı.
Yürüme tamam sıra konuşmada
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Antalya , Recep Tayyip Erdoğan , Özge Yıldırım
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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