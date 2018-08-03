Yol Durumu
  1. Menopoz sonrası cinsel hayat
  2. İy'ilik' zamanı

Yürüme tamam sıra konuşmada

Yürüme tamam sıra konuşmada
Antalya'da, 6.5 aylıkken yanlış müdahale sonucu sol bacağını kaybeden Özge Yıldırım (5), babasının 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Özge'nin dramı, manşetlere taşındı. 'ın devreye girmesiyle Özge'ye protez bacak takıldı. Küçük kız, protezle yürüme sorununu aştı. 'Anne' ve 'baba' dışında 5 yıldır başka kelime söyleyemeyen Özge, dil okuluna yazdırıldı. Küçük kız, konuşabilmek için eğitimlere başladı.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar