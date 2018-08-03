Sakarya Erenler'de yaşayan Ali ve İpek Akdemirci'nin tek çocukları Poyraz, 2 yıl önce annesi ve babası iş yerindeyken evde yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Hastanede müdahale edilen Poyraz'ın duyma yetisini kaybettiği açıklandı. Poyraz, ameliyat sonrası Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz verdiği 40 bin liralık işitme cihazıyla duymaya başladı. Kimliği belirlenemeyen insan müsveddeleri, sokakta oynayan Poyraz'ın kulağından cihazını alarak kaçtı. Anne İpek Akdemirci, "Türkiye'ye sesimi duyurmak istiyorum. N'olur yardım edin" dedi.
Yuh olsun size
Etiketler: sakarya erenler , Sakarya , Sağlık Bakanlığı , İpek Akdemirci , Türkiye
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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