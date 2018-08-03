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Yuh olsun size

Yuh olsun size
Sakarya Erenler'de yaşayan Ali ve 'nin tek çocukları Poyraz, 2 yıl önce annesi ve babası iş yerindeyken evde yüksek ateş nedeniyle havale geçirdi. Hastanede müdahale edilen Poyraz'ın duyma yetisini kaybettiği açıklandı. Poyraz, ameliyat sonrası 'nın ücretsiz verdiği 40 bin liralık işitme cihazıyla duymaya başladı. Kimliği belirlenemeyen insan müsveddeleri, sokakta oynayan Poyraz'ın kulağından cihazını alarak kaçtı. Anne İpek Akdemirci, "'ye sesimi duyurmak istiyorum. N'olur yardım edin" dedi.
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