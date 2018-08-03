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nöbeti

Mahalle halkı, itfaiye erleri gibi mahallede nöbeti tutmaya başladı. Metruk binayı korumaya aldı.

Yangın nöbeti
Antalya'nın Haşim İşcan Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda üst üste iki defa çıkan , mahalleliyi ellerinde hortumla nöbet tutmaya zorladı. Sokakların dar olması sebebiyle itfaiyenin girmekte zorlandığı mahallede sit alanı içinde olduğu için yıkılamayan metruk binaların kasıtlı yakıldığı iddia edildi. Yangının çıktığı metruk binanın bitişiğindeki binada oturan Naciye Kaya, "İki kez çıkan yangında canımızı zor kurtardık" dedi.



İki kez yanan bina bu hale geldi.
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