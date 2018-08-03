Yangın nöbeti

Antalya'nın Haşim İşcan Mahallesi'nde bulunan metruk binalarda üst üste iki defa çıkan yangın, mahalleliyi ellerinde hortumla nöbet tutmaya zorladı. Sokakların dar olması sebebiyle itfaiyenin girmekte zorlandığı mahallede sit alanı içinde olduğu için yıkılamayan metruk binaların kasıtlı yakıldığı iddia edildi. Yangının çıktığı metruk binanın bitişiğindeki binada oturan Naciye Kaya, "İki kez çıkan yangında canımızı zor kurtardık" dedi.
İki kez yanan bina bu hale geldi.
İki kez yanan bina bu hale geldi.
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