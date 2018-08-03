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korkuttu

Sel korkuttu
Rize'de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye Beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı. Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı sosyal medya hesabından "Allah'ım yardım et batıyoruz" paylaşımı yaptı.
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