Antalya'nın Kepez ilçesinde dün saat13.30 sıralarında bir kaza yaşandı. 07 ESP 16 plakalı aracın sürücüsü Şule Ç. ile ismi öğrenilemeyen eşinin bulunduğu otomobil, Gazi Bulvarı ile ile yan yolu ayıran refüjlerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan çift, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası şoka girdiği gözlenen Şule Ç.. ise eşiyle de tartıştı. Genç kadının eşini ise polis tartışmanın uzamaması için kadının yanından uzaklaştırdı. Bu sırada aracının hurdaya döndüğünü gören Şule Ç., 'Arabam gitti' diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza yaptı eşine bağırdı
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.