İy'ilik' zamanı

Lösemiye yakalanan küçük kız ilik bekliyor. Vatandaşlar seferber oldu. Manisa'da 8 yaşındaki Zeynep Topçu lösemiye yakalandı. İki yıldır tedavi görüyor. Zeynep'e ailesinin hiçbir ferdinin iliği uymayınca ilik TÜRKKÖK'de aranmaya başlandı. 10 ay boyunca aranan ilik, mayıs ayında bulundu. Aile büyük sevinç yaşaroı. Ancak 5 gün sonra donörün vazgeçmesi ile Zeynep'in ve yakınlarının hayalleri yarıda kaldı. Baba Kadir Topçu "Kızım hastalığı iki defa yendi şu an üçüncü defa nüksetti. Eğer bağış zamanında olsaydı belki şu an iyileşiyordu. Artık kızımın zamanı kalmadı, vücudu kemoterapiyi kaldırmıyor. Merdiven çıkacak hali kalmadı" dedi. Sosyal medyada birçok duyarlı vatandaş hem vazgeçen donör'e seslendi hem de kök hücre için kan verdi.
AYŞEM SİCİM
AYŞEM SİCİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.